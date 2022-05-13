سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني السبت 14-5-2022

شهد سعر صرف الدولار استقراراً أمام الجنيه السوداني اليوم السبت 14 مايو 2022، لدى بنك السودان المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار في السودان اليوم

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 567 جنيها، بحسب موقع أخبار السودان.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

بقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس.

وانخفض سعر اليورو اليوم في السودان خلال تعاملات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 590 جنيها مقابل 600 جنيه، ليواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي نزولا من سقف 615 جنيها يوم امس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 680 جنيها مقابل 650 جنيها في ختام تداولات أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

واستقر سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 147 جنيها مقابل 149 جنيها في ختام تداولات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

ولدى السوق الموازية (السوداء)، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني نحو 155 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.