طالع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 مايو أيار 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 مايو 2022، يبحث العديد من المتابعين عن أسعار الذهب، خصوصاً التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج في مختلف الدلول، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم اخذ على عاتقه رصد أسعار الذهب حول العالم، كما هو الحال في هذه المقالة، التي نرصد فيها سعر الذهب في مصر.

و تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر صباح اليوم السبت 14 مايو 2022، على الرغم ارتفاع المعدن الأصفر في تعاملات الأسواق العالمية.

وتبدو حركة بيع وشراء الذهب في مصر عند أدنى مستوياتها مع شيوع أنباء عن "تسعير مبالغ فيه" للمعدن الثمين في سوق المجوهرات المصري.

وتشير تقارير إلى أن ثمة "رفع متعمد لسعر الذهب" بناء على تقديرات جزافية يحتسبها بعض التجار لمستوى تقييم الدولار مقابل الجنيه المصري.

وعقب العيد، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، لكن ذلك لم ينعكس على أسعار الذهب التي ظلت ثابتة لفترة طويلة، قبل أن تتراجع اليوم بشكل طفيف.

سعر الذهب اليوم في مصر

و نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم السبت، ليسجل 1274.25 جنيه، مقابل 1291.50 جنيه صباح اليوم، وفقا لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب إلكترونيا في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) ، إلى 1115 جنيها، مقابل 1130 جنيها صباحا.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 955.75 جنيه، مقابل 968.5 جنيه صباحا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 743.25 جنيه مقابل 753.25 جنيه، صباحا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

ونزل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر مسجلا 1816 دولارا مقابل 1826 دولارا صباح اليوم.

في حين سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 9040 جنيها، وهو نفس سعر تعاملات امس.