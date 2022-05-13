 5 شهداء و7 جرحى جراء عدوان "اسرائيلي" على منطقة مصياف بريف حماة

استشهد 5 اشخاص بينهم مدني، واصيب 7 آخرون بينهم طفلة، جراء عدوان اسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة مساء اليوم الجمعة.

وقال مدير المشفى الوطني في مصياف ان "حصيلة القتلى والجرحى غير نهائية لاستمرار وصول سيارات الاسعاف الى المشفى".

وقالت وسائل إعلام سورية ان "وسائط الدفاع الجوي السورية تعاملت بفاعلية من مواقع مختلفة مع كثافة صواريخ العدوان الاسرائيلي في أجواء مصياف واسقطت معظمها".

فيما أكدت أخرى قال ان "بعض صواريخ العدوان سقطت في الأراضي الزراعية وخلفت أضراراً في ممتلكات الأهالي بريف مصياف واندلاع حريق في الأراضي الزراعية لبلدة البيرة بريف مصياف".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلا عن مصدر عسكري سوري انه" حوالي الساعة 23، 20 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية"