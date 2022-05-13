الجزيرة تستنكر الاعتداء على موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحافية و مراسلتها شيرين أبو عاقلة

استنكرت شبكة "الجزيرة" الإعلامية، اليوم الجمعة، الاعتداء على المشاركين في تشييع جثمان الشهيدة الصحافية ومراسلة القناة شيرين أبو عاقلة.

وأكدت الجزيرة في بيان مقتضب صادر عنها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة في مشهد يخرق كل الأعراف والقوانين الدولية

وقالت "نستنكر بأشد عبارات الشجب والتنديد ممارسات قوات الاحتلال ونحملها المسؤولية عن سلامة المشيعين".

وأكدت الجزيرة استمرار تغطيتها الصحفية ونقل الخبر والصورة بكل دقة وموضوعية ولن تثنيها ممارسات الاحتلال عن قول الحقيقة.