السيد نصرالله: دماء الشهيدة شيرين أبو عاقلة يتحملها الحكام والنخب المطبعون مع العدو

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان "اللوائح الانتخابية في البقاع، تتشكل من اصدقاء واعزاء وحلفاء، ارجو ان يصلوا للمجلس النيابي ليكونوا في خدمة البقاع العزيز في محافظتيه وكل اقضيته".

وفي كلمة له خلال المهرجان الانتخابي الكبير "باقون نحمي ونبني" الذي يقيمه حزب الله، اليوم الجمعة، في البقاع بالتزامن بين بعلبك ورياق ومشغرة، قال السيد نصرالله "الصحافية شيرين أبوعاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو خلال سنوات طويلة وكانت الشاهدة على مظلومية الشعب الفلسطيني وما يجري عليه وأصبحت اليوم الشهيدة المظلومة في جريمة من تلك الجرائم اي أصبحت الشاهدة الشهيدة المظلومة".

واضاف السيد نصر الله: هذه هي حقيقة هذا العدو ووحشيته التي لم تتغير ولم تتبدل.. أول من يجب أن يشعر بالعار والخزي هم المـطبعون مع العدو الذين يريدون اقناعنا ان اسرائيل وجودها طبيعي ودولة متمدنة ويمكن العيش معها بسلام.

واكمل: دماء شيرين أبوعاقلة على وجوه الحكام والنخب المطبعين على جباههم ونواصيهم وعلى أفواههم وعلى أيديهم.. رسائل هذه الحادثة قوية جدًا.

وتابع السيد نصر الله: الرسالة الأقوى في رسالة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية والرسالة تقول للجميع ان الكيان الغاصب المؤقت اعتدى على المسلمين والمسيحيين وقتل ظلم وهجر واعتقل وهدم بيوت المسيحيين والمسيحيين وأن هذا الكيان اعتدى على مقدسات المسلمين والمسيحيين.