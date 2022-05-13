اتحاد الصحفيين العرب يدين الاعتداء الغاشم على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة

أدن الاتحاد العام للصحفيين العرب الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقال الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إن الرأي العام العالمي تابع بغضب شديد الاعتداء الهمجي لقوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أثناء خروجه من المستشفى، حيث شنت قوات الاحتلال هجوما عنيفا على الموكب.

وأضاف أن هذا الاعتداء يثبت أن الشهيدة أبو عاقلة أخافت سلطات الاحتلال لأدائها البطولي كصحفية مهنية تقوم بمهامها على أكمل وجه، لنقل الحقيقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني إلى دول العالم.

وأكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، مطالبا بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق فوري ونزيه لتبيان الحقيقة وإدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع.