مسيرة حاشدة في طولكرم تنديدا بالعدوان "الاسرائيلي" على جنين

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على محافظة جنين بما فيها مخيمها.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها فصائل العمل الوطني في طولكرم، الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع المدينة، مرددين الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وعدوانه، داعين العالم للتدخل لوقف الجرائم بحق شعبنا.

وسبق المسيرة وقفة حاشدة وسط ميدان جمال عبد الناصر، حيث ألقى منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة كلمة، ترحم فيها على روح شهيدة الكلمة الحرة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي ارتقت على أرض جنين، مستنكرا الصمت الدولي تجاه ما يجري على أرض فلسطين.

وقال "عشية ذكرى النكبة ما زالت جرائم الاحتلال مستمرة في مخيم جنين الثورة الشاهد الحي على القتل والنكبات والنكسات المتتالية، لنؤكد أن الثورة مستمرة حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشدد على أنه آن الآوان لتحقيق الوحدة الوطنية، ونبذ الانقسام في كافة أرجاء الوطن، والعمل سويا نحو دحر الاحتلال.