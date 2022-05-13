"لجنة دعم الصحفيين" تستنكر الاعتداء على الصحفيين في الخليل والقدس المحتلة

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، الاعتداء الذي تعرض له عدد من الصحفيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022م أثناء تغطيتهم لوداع الصحفية شيرين ابو عاقلة في محيط المستشفى الفرنسي و كنيسة الروم الكاثوليك.

وبينت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه وفقا لشهادات الصحفيين فأن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على الطواقم الصحفية واحتجازهم ومنعهم من التغطية واغلقوا باب الخليل لمنع المشيعين من الوصول من الكنيسة إلى المقبرة، حيث يوارى جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الثرى.

واكدت اللجنة ان الاحتلال يأبى إلا ان يواصل عنصريته واعتداءاته حيث لاحق جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة وهي ميته في جريمة جديدة تعكس إرهابه المنظم.

كما اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على صحافيين وناشطين فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، أثناء أثناء تغطيتهم لفعالية تضامنية ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بحق قرى مسافر يطا، ومحاولة تهجير المواطنين عن أراضيهم، ليُفاجؤوا بهجوم المستوطنين وتحطيم زجاج مركبة الصحفي رائد الشريف، وموسى القواسمي.

واكدت لجنة دعم الصحفيين أن هناك تغول وتصاعد ملحوظ في الاعتداء على الطواقم الصحفية الفلسطينية العاملة في الميدان ومنعهم من التغطية الأمر الذي يحتاج لتدخل دولي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية للجم اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين .





