"بينيت" يعلق على مقتل الضابط "الإسرائيلي" في جنين

علّق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، على مقتل الضابط "نوعم راز" الذي لقي حتقه خلال اشتباكات جنين صباح اليوم.

وقالت بينيت: "فقدنا اليوم مساعد أول نوعام راز، الذي كان مقاتلا في صفوف الوحدة الشرطة الخاصة اليمام, شارك نوعام خلال ال-23 عاما التي قضاها في صفوف هذه الوحدة في عدد لا يحصى من العمليات لإحباط "الإرهاب".

وأضاف بينيت: "سنواصل مكافحة "الإرهاب" بحزم وبيد من حديد حتى ندحره ونستعيد الأمان".

وكشف ضابط كبير في جيش الاحتلال شارك في العدوان على مخيم جنين صباح اليوم بالقول:" إطلاق النار من قبل المسحلين الفلسطينيين نحو القوات في جنين كان الأكبر الذي نعهده منذ سنوات عديدة".

وأضاف:" أطلقت نحونا آلاف الطلقات، منذ أكثر من 20 عامًا لم أر شيئًا كهذا".

فيما قال قائد وحدة يمام: واجهنا مقاومة عنيفة والجندي قتل باشتباك من مسافة ٢٠٠ متر (وجها لوجه).

وأفاد الاعلام العبري، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط "إسرائيلي" أصيب خلال الاشتباكات التي وقعت بين القوات الصهيونية وكتيبة جنين صباح اليوم.

وأعلن الاعلام العبري تحت بند سمح بالنشر، عن مقتل مجند وحدة اليمام "نوعم راز" (47 عامًا) هذا الصباح خلال اشتباك مع فلسطينيين في جنين

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت صباح اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط صهيوني في الإشتباكات التي تجري حالياً في مخيم جنين.

وأكدت المصادر أن الميجر جنرال نعوم راز اصيب بجروح خطيرة وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رامبام وأعلن عن مصرعه فيما بعد.

الرقيب نعوم راز 47 عاما ، من سكان كيدا ، التحق بوحدة الجيش الإسرائيلي عام 1999 وعمل لمدة 23 عاما في الوحدة مقاتلا ومسعفا ولصقا وقناصا .والضابط القتيل نعوم .

والضابط من وحدة اليمام الخاصة التي يستخدمها الاحتلال في عمليات الاغتيال واستهداف المقاومين

ويُشار إلى أن الضابط المصاب من "اليمام" هو الثانى في غضون شهرين حيث اصيب نائب قائد الوحدة في اشتباك استشهد خلاله ٣ من كوادر سرايا القدس( ابولبدة وعباهرة وطوالبة).

وكانت كتيبة جنين أعلنت أنها خاضت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين اثناء محاصرة منزل المطارد محمود الدبعي واوقعت إصابات مؤكدة في بين جنود الاحتلال.