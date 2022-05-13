لماذا يحاصر الاحتلال منزل المقاوم محمود الدبعي؟

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن المقاوم محمود الدبعي من أخطر المطلوبين في كتيبة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم موقع حدشوت العبري: "أعطيت أوامر للجنود بعدم تصفية محمود الدبعي، إلا إذا اضطر الأمر".

وتابع الموقع العبري مزاعمه:" محمود الدبعي يمتلك معلومات مهمة جداً عن "كتيبة جنين" بأكملها، وهي ذات أهمية عالية "لإسرائيل".

ولفت إلى قوات جيش الاحتلال تمارس معه ساسية "طنجرة الضغط" للاستسلام، لكنه مصرّ على أن يسشتهد بدلاً من استسلامه واعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين وبدأت حصارها لمنزل محمود الدبعي منذ صباح اليوم، وأطلقت القذائف والرصاص باتجاه، كما دعته للاستسلام ولكنه يرفض ذلك حتى الآن.