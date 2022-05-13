بالفيديو والصور كتيبة جنين تُصيب ضابطاً "إسرائيليًا" إصابة خطيرة في خلال اقتحام مخيم جنين

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة ضابط صهيوني في الإشتباكات التي تجري حالياً في مخيم جنين.

وقالت القناة 13 العبرية:" إنه تم إصابة ضابط "إسرائيلي" في وحدة "اليمام" الخاصة

في الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين".

وقال شهود عيان أن طائرة هليوكبتر هبطت عند حدود مدينة جنين لنقل الضابط المصاب ووصفت جراحه بانها خطيرة

وكانت كتيبة جنين أعلنت أنها خاضت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين اثناء محاصرة منزل المطارد محمود الدبعي واوقعت إصابات مؤكدة في بين جنود الاحتلال.





ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في مخيم جنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وكانت أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين منذ فجر اليوم تحاصر منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف بجنين وسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.

كما قامت قوات الاحتلال بمحاصر عدد من كوادر الاسعاف خلال اقتحام مخيم جنين.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بأن تنفذ قوات الجيش ووحدة "اليمام" الخاصة في الوقت الحالي ما أسماه بـ "نشاط عملياتي" في واد برقين والمخيم في جنين".