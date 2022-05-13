بالصور إصابة جندي من جيش الاحتلال في الاشتباكات بجنين

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة جندي صهيوني في الإشتباكات التي تجري حالياً في مخيم جنين.

وقالت القناة 13 العبرية:" إنه تم إصابة جندي "إسرائيلي" في الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين، ولم توضح طبيعة الإصابة".

وكانت أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين منذ فجر اليوم تحاصر منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف بجنين وسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.

كما قامت قوات الاحتلال بمحاصر عدد من كوادر الاسعاف خلال اقتحام مخيم جنين.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بأن تنفذ قوات الجيش ووحدة "اليمام" الخاصة في الوقت الحالي ما أسماه بـ "نشاط عملياتي" في واد برقين والمخيم في جنين".