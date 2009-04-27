أجلت بسبب مشاورات بين قادة « حماس » بدمشق .. جولة الحوار الرابعة تبدأ اليوم باجتماعات ثنائية

فلسطين اليوم : غزة

ذكرت مصادر مطلعة أن وفدين من حركتي "فتح" و"حماس" سيجتمعان اليوم الاثنين، في القاهرة لبحث سُبل إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من عامين.

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات الثنائية في القاهرة بين الحركتين دون مشاركة من المسؤولين المصريين.

وقالت هذه المصادر: "إن المصريين سيشاركون في المفاوضات الثنائية يوم غدٍ الثلاثاء، متوقعة أن يتم إشراك باقي الفصائل في الحوار الوطني حال انطلاقه".

وكانت حركة حماس أكدت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن جولة الحوار الرابعة هي الأصعب والتي ستحسم كثيراً من القضايا.

وعن تأجيل الحوار ليوم واحد أكد عبد الله أبو سمهدانة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن ذلك يعود إلى مشاورات لدى قادة "حماس" في سورية.

وقال: "ليس لنا خلاف مع أحد، الخلاف فقط بين حركة حماس والشعب".

وشدد أبو سمهدانة على ضرورة إنجاح الحوار، لافتاً إلى عدم وجود بديل أمام الشعب سوى إنجاح الحوار، وقال: "ليس لدينا بديل، ونحن لسنا وحيدين في العالم ويجب أن نتفق حتى نضع حدا لمعاناة الشعب".

وأكد أبو سمهدانة أن نجاح الحوار المزمع عقده اليوم في القاهرة بين وفدين من حركتي فتح وحماس يعتمد على "حماس".

وأشار إلى أن حركة "فتح" لا تطالب بأية مناصب أو حقائب وزارية في أية حكومة يتم تشكيلها في إطار توافق وطني.