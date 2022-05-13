ضغوط أمريكية على "السلطة" لإجراء تحقيق مشترك مع "إسرائيل" حول اغتيال "أبو عاقلة"

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة،أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على السلطة الفلسطينية، للموافقة على إجراء تحقيق مشترك مع "إسرائيل" في حادثة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقال موقع "واي نت" العبري:" إن الفلسطينيين ما زالوا يرفضون حتى الآن الطلب بإجراء تحقيق مشترك مع "إسرائيل".

وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤولين "إسرائيليين" كبار قولهم :"إن سلوك السلطة الفلسطينية "سخيف".

ولفت إلى أن "إسرائيل" وجهت رسائل إلى الأمريكيين وجهات دولية أخرى، مفادها أن هناك مخاوف من أن الفلسطينيين قد يحاولون تدمير أو إتلاف الأدلة من مكان الحادث، حتى لا يمكن تحديد من أطلق النار على الصحفية.

وأوضح الموقع، أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أنه "لن يكون هناك مزيد من التشريح، ولكن هناك احتمال أن يوافق الفلسطينيون في نهاية المطاف على إجراء تحقيق مشترك، خصوصا مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة، وحاجة الفلسطينيين إلى الأموال الأمريكية".

واشار الموقع إلى أن الفلسطينيين أعربوا عن استعدادهم لمشاركة نتائج تحقيقهم مع الأطراف الأخرى، لكن لا يوجد حتى الآن اتفاق على نقل النتائج إلى إسرائيل".