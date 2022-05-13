بالفيديو شاهد| محاصرة الاحتلال وإطلاق قذائف تجاه منزل المطارد محمود الدبعي بجنين

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزل الشاب المطارد محمود الدبعي بحي الهدف في جنين.

وحسب مصادر محلية، بأن الشاب المطارد الدبعي هو أحد مقاتلي كتيبة جنين، ويخوض اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال التي تحاصر المنزل وتطالبه بتسليم نفسه.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه البيت الذي يتحصن به الدبعي وقد تم تدمير جزء كبير منه.





وأفاد شهود عيان: بأن قوات الاحتلال تستخدم والد ووالدة المطاردين أنس ومحمود الدبعي كدرع بشري لإجبارهما على تسليم نفسيهما عقب محاصرتها منزل بحي الهدف ويرفضان تسليم أنفسهما لجيش الإحتلال

وكانت أفادت مصادر محلية: بأن جيش الاحتلال اقتحم مخيم جنين، صباح اليوم، ويحاصر منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف بجنين فيما يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.