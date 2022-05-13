بالفيديو اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم الجمعة، بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت اقتحام مخيم جنين.

وكانت قالت كتيبة جنين :"بعون الله وقوته مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين في تغريدة لها على تيلغرام: "مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في شوارع المخيم الصامد"

وأفادت مصادر محلية، بأن هناك شتباكات عنيفة ومستمرة لا زالت تدور بين قوات الاحتلال ومقاومين في محيط مخيم جنين حيث تحاول قوات الاحتلال دخول المخيم الصامد.