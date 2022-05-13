محدث بالفيديو والصور وسط اشتباكات عنيفة.. إصابة 11 شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

أصيب 11 شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة 13-5-2022، خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الشاب الاسير المحرر داوود الزبيدي شقيق الاسير زكريا الزبيدي برصاص قناص الإحتلال بمنطقة الظهر، خلال المواجهات والاشتباكات في مخيم جنين، وجرى نقله الى مستشفى ابن سين برصاص قوات الاحتلال .

وذكرت المصادر:"بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة قريبة من مخيم جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاه الاحتلال".

وأضافت: "بأن جيش الاحتلال يتركز عند المدخل الغربي لمخيم جنين في المكان الذي أعدم فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأوضحت المصادر، أن هناك شتباكات عنيفة ومستمرة لا زالت تدور بين قوات الاحتلال ومقاومين في محيط مخيم جنين حيث تحاول قوات الاحتلال دخول المخيم الصامد. مما أدى لارتفاع عدد الاصابات إلى 11شاب تم نقلهم لمستشفى قريب في المخيم

وبدورها قالت كتيبة جنين :"بعون الله وقوته مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين في تغريدة لها على تيلغرام: "مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في شوارع المخيم الصامد".

وتابعت الكتيبة : "سـ 08:50 ص بعون الله وقوته مجاهدونا يتمكنون من استهداف تمركزات جنود القناصة المتواجدين على اسطح المنازل".

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال تحاصر منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف بجنين وسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.

كما قامت قوات الاحتلال بمحاصر عدد من كوادر الاسعاف خلال اقتحام مخيم جنين.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بأن تنفذ قوات الجيش ووحدة "اليمام" الخاصة في الوقت الحالي ما أسماه بـ "نشاط عملياتي" في واد برقين والمخيم في جنين".



