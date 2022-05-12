سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الجمعة 13-5-2022 الوكيل وعلى رؤيا .. سعر جرام الذهب اليوم بالأردن الوكيل ، وفي هذه اللحظات يبحث المواطنين في معظم محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عن أسعار الذهب الان ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الشديد على وضع تلك التفاصيل كاملة حتى يتسنى لكافة المواطنين من التعرف عليه بكل اريحية تامة ، كما ونشير لكم إلى انه سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 44,40 و 33,80 دينارا على التوالي ، وندعوكم إلى مواصلة القراءة حتى النهاية لمعرفة كامل الأسعار بجميع العيارات بالدينار والدولار .

وقد اهتم الفريق في وضع تفاصيل سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الجمعة 13-5-2022 الوكيل وعلى رؤيا بسبب عمليات البحث المستمرة من المهتمين في معرفة أسعار الذهب في الأردن ، كما أننا نضع تلك المقالة ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونفصل بها أسعار المعدن الأصفر الثمين كما هو الحال هنا .

سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.96 دينار $60.58

سعر الذهب عيار 22 39.38 دينار $55.53

اسعار الذهب عيار 21 37.59 دينار $53.01

اسعار الذهب عيار 18 32.22 دينار $45.44

سعر الذهب عيار 14 25.06 دينار $35.34

سعر الذهب عيار 12 21.48 دينار $30.29

اسعار أوقية الذهب 1,336 دينار $1,884

اسعار جنيه الذهب 300.69 دينار $424.08

اسعار كيلو الذهب 42,955 دينار $60,582

سعر جرام الذهب اليوم بالأردن الوكيل

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

10 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

9 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

8 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

7 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

6 مايو 42.92 37.56 32.19 25.04 21.46

5 مايو 42.84 37.49 32.13 24.99 21.42

4 مايو 42.95 37.58 32.21 25.05 21.48

3 مايو 42.57 37.25 31.93 24.83 21.28

2 مايو 42.47 37.16 31.86 24.78 21.24

وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الجمعة 13-5-2022 الوكيل وعلى رؤيا نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .