بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 13-5-2022 عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي ساعات هذا الصباح فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم عمليات بحث متواصلة من جميع المهتمين المصريين في محافظات جمهورية مصر العربية كافة عن تلك الأسعار وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم أسعار الذهب في مصر جميع العيارات ، ونشير إلى أننا نقوم يوميا بكتابة هذه المقالة التي نضع فيها اسعار الذهب في جميع الدول العربية ، علما انها تتذبذب بين الحين والاخر وهي مرتبطة بالاحداث العالمية وبصعود عملة الدولار وهبوطه وبأسعار الطاقة ايضا

ولقد تعمدنا وضع الإجابة حول سؤال بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية بسبب عمليات البحث المتواصلة من قبل المواطنين والمستثمرين والمهتمين والمقبلين على الزواج ، ولمعرفة تلك الأسعار فندعوكم إلى مواصلة القراءات حتى النهاية فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,257 شراء 1,291

عيار 22 بيع 1,152 شراء 1,184

عيار 21 بيع 1,100 شراء 1,130

عيار 18 بيع 943 شراء 969

عيار 14 بيع 733 شراء 753

عيار 12 بيع 629 شراء 646

الاونصة بيع 39,097 شراء 40,163

الجنيه الذهب بيع 8,800 شراء 9,040

الكيلو بيع 1,257,143 شراء 1,291,429

سعر الذهب في مصر الآن

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,120 جنيه $60.58

سعر الذهب عيار 22 1,027 جنيه $55.53

اسعار الذهب عيار 21 980.07 جنيه $53.01

اسعار الذهب عيار 18 840.06 جنيه $45.44

سعر الذهب عيار 14 653.37 جنيه $35.34

سعر الذهب عيار 12 560.03 جنيه $30.29

سعر الذهب عيار 9 420.02 جنيه $22.72

اسعار أوقية الذهب 34,834 جنيه $1,884

اسعار جنيه الذهب 7,841 جنيه $424.08

اسعار كيلو الذهب 1,120,057 جنيه $60,582

سعر الذهب في مصر بكم النهارده

سعر الذهب في مصر بيع وشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهو على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09

5 مايو 1,116 976.58 837.06 651.04 558.03

4 مايو 1,119 979.51 839.58 653.00 559.71

3 مايو 1,110 971.71 832.89 647.79 555.25

2 مايو 1,107 969.04 830.60 646.01 553.72.. وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 13-5-2022 عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .