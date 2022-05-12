إسبانيا تحدد موعد فتح حدودها البرية مع المغرب

حددت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، تاريخ 17 مايو، موعدًا لفتح الحدود البرية بين المغرب وجيبي إسبانيا في شمال إفريقيا سبتة ومليلة.

وأفادت الحكومة الاسبانية، بأنه سيكون العبور مقصورًا على سكان منطقة شنغن الأوروبية وأفراد أسرهم، بعد أن أغلقت على مدار أكثر من عامين بسبب قيود "كوفيد" والتوترات بين البلدين.

وقال وزير الداخلية الإسبانية فيرناندو غراندي – مارلاسكا: إن "العبور بين اسبانيا والمغرب سيمتد ليشمل عبور العمال بنهاية الشهر"، مشيرًا إلى أنه الاقتصاد المحلي للجانبين يعتمد على عبور البضائع والعمال.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، إن هذا القرار يأتي فيما تعمل مدريد والرباط على إصلاح العلاقات بعد نزاع دام عدة شهور.