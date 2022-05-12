الرابطة الإسلامية تشارك في معرض تراثي بمدينة غزة

شاركت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمعرض تراثي نظمه الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي حمل عنوان تراثنا...هويةُ وطن وثأرُ مقاوم وذلك صباح اليوم على أرض السرايا أرض المعارض بمدينة غزة.

وحضر المعرض وفد من الرابطة الإسلامية يترأسه مسؤولة الرابطة الإسلامية_طالبات مروة مزهر واللجنة العامة ولفيف من كوادر الرابطة الإسلامية.

وجاء المعرض بالتزامن مع مرورو 74 عاماً على النكبة الفلسطينية ليؤكد على جذور القضية الفلسطينية والحفاظ على هويتها من السرقة والتهويد.

من جانبها أكدت مروة مزهر على ضرورة ترسيخ التراثي الفلسطيني والاعتزاز به في كافة المناسبات الوطنية للمحافظة عليه من التهويد ، شاكرةً الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي على جهودهم في المحافظة على إحياء التراث الوطني.