عدنان: طولكرم بها كتائب وسرايا ستزلزل الاحتلال الاسرائيلي

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، أنه "في طولكرم بالضفة الغربية، كتائب وسرايا مسلحة تواجه العدو الإسرائيلي"، قائلا: سيكون الرد مزلزلاً على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين.

جاء ذلك، في حفل تأبين للشهداء سيف أبو لبدة وصائب عباهرة وخليل طوالبة، نظمته حركة الجهاد الإسلامي، في مخيم نور شمس بطولكرم، مساء اليوم.

وقال عدنان: إن "دماء هؤلاء الشهداء مفجرة للانتفاضة في وجه الاحتلال".

وحول جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، أضاف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: إن "الرد على تلك الجريمة يكون في مزيد نقل الصورة بكافة الأراضي الفلسطينية".

وشدد عدنان، على أن دماء الشهيدة أبو عاقلة "ستبقى أيقونة فلسطينية"، ودعا وسائل الاعلام لتوسيع التغطية الاعلامية لأحداث الضفة وفعالياتها.