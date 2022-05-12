موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 -2022 الجديد

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5 -2022 الجديد ، ويبحث الالاف من المنتفعين في جميع محافظات قطاع غزة عبر محركات الانترنت في مقدمتهم محرك جوجل الشهير عن موعد الصرف ، حيث جرت العادة ان يتم صرف المساعدات القطرية التي تقدمها دولة قطر الشقيقة لأهالي القطاع الذي يعانون من خطر الفقر جراء الحصار المطبق عليهم منذ اكثر من عقد ونصف ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم أحدث اخبار المنحة القطرية ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 -2022

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5 -2022 لكنه من المتوقع ان تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي ، في الساعات المقبلة عن هذا الموعد .

موعد المنحة القطرية شهر 5-2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

اسماء المستفيدين من المنحة القطرية مايو-2022

ونعلمكم نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة ، وندعوكم إلى متابعة الموقع يوميًا .

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .