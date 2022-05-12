الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للمشاركة في تحقيقات مستقلة حول مقتل أبو عاقلة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استعداده للمشاركة في تحقيقات مستقلة حول ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، على لسات المتحدث باسم التكتل الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن "مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حادث مأساوي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق مستقل وشامل".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتقاء الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاصة قناص أطلقها أحد جنود الاحتلال عليها بصورة متعمدة، وأصابتها في الرأس مباشرة، أثناء تغطيتها الاحداث في جنين.