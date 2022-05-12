د. عليان: نطالب قناة الجزيرة بملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جريمة اغتيال أبو عاقلة

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور جمال عليان، قناة الجزيرة إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في كل الأماكن ومحاسبته على جريمة اغتيال مراسلة القناة شيرين أبو عاقلة.

وقال د. عليان في تصريح صحفي اليوم الخميس: بات ملحا على الجزيرة بعد اعتداءات الاحتلال المتواصلة على صحفييها وكل الصحفيين، أن تلاحق العدو في كل مكان وفي كل الساحات وأن ترفض استضافة أي صهيوني على شاشتها وتحول شاشتها إلى منبر لمواجهة كل أكاذيب العدو وجرائمه".

وتوجه القيادي عليان بالتعزية من الشعب الفلسطيني ومن الإعلاميين ومن عائلة أبو عاقلة برحيل الصحافية شيرين.

وأكد أن العدو يجب أن يدفع ثمن جرائمه، مبينا أن شيرين أبو عاقلة مثلت صرخة فلسطينية واعية ووطنية، ودفعت ثمن تميزها والدفاع عن شعبها بسلاح الصوت والصورة والكلمة وفضحت جرائم الاحتلال التي يمارسها ضد شعبها ليل نهار.

وزاد د. عليان بالقول: نجحت شيرين وكل إعلاميي شعبنا في هزيمة الرواية الصهيونية وأجبرت العالم على البحث عن الرواية الفلسطينية التي آلمت العدو وكشفت كل عوراته حتى صبح العدو الصهيوني محاصرا في كل شيئ من خلال إعلاميي شعبنا الأبطال، ومن خلال مقاومتنا وشعبنا، وبات يتخوف من الصورة والكلمة والكاميرا بمقدار خوفه من الرصاصة والعبوة".