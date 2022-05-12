تردد قناة توم وجيري 24 ساعة 2022..تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry، حيث تشتهر قناة توم وجيري في العالم العربي منذ نشأتها وحتى اليوم بمحتواها المميز من عروض الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة ومختلف المسلسلات الكرتونية القديمة والحديثة الشهيرة ومنها مسلسل الأطفال المفضل توم وجيري، كل ذلك يهدف في المقام الأول إلى تربية الأطفال وتنمية مواهبهم وتوسيع مداركهم.

تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry

جميع تردد قناة توم وجيري

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة 2022..تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry، يسهل على الفرد استقبال وتثبيت تردد قناة توم وجيري للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط بيانات التردد على النحو التالي:

القمر: النايل سات.

التردد: 11355.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

وباستخدام التردد المذكور يمكنك الحصول على قناة Tom and Jerry مجانًا على الشاشة بدون تشفير للاستمتاع بمحتوى القناة للأطفال على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري 2022 نايل سات

تردد قناة توم وجيري HD

تبرز قناة توم وجيري عن غيرها من القنوات باهتمامها الواضح من خلال محتواها في تعديل سلوك الأطفال الصغار، وإكسابهم الأخلاق الحميدة والمهارات.

كما تبث برامج ترفيهية ممتعة للأطفال ومسلسل توم وجيري الشهير الذي أطلق على القناة اسمه، حيث تقدم قناة توم وجيري مجموعة من أفضل الأفلام مدبلجة ومترجمة باللغة العربية التي يحبها الأطفال، ومنها:

فيلم الفار الطباخ.

الجميلة والوحش.

الجميلة النائمة.

توي ستوري.

ويني ونمور.

سنووايت والأقزام السبعة.

باربي.

الأميرة اريل.

سندريلا.

أتلانتس.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2022

وبذلك نكون قد وضحنا تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry الجديد 2021 على النايل سات وأهم ما تقدمه القناة.