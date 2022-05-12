طريقة عمل كبة البرغل والسميد في البيت بدون ماكينة ، وقمنا بوضع جميع مكونات وخطوات اعداد الكبة وذلك حتى تتمكن كافة السيدات من طبخها في المنزل بكل سهولة ، ولقد انتشرت الاكلة الشرقية اللذيذة والشهية عند جميع المواطنين لقوة طعمها المقاوم ، وهي سهلة المضغ والبلع ، كما أنها تصلح في فصل الشتاء لكي تشعرك بالدفء حيث تمد الجسم بالطاقة .

وبعد الانتهاء من هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم حول طريقة عمل كبة البرغل والسميد في البيت بطريقة سهلة ولا تحتاج لأي عناء طويل ، وتعد من الأكلات المفيدة للإنسان ، والغنية بالقيمة الغذائية ، نظرا لاحتوائها على البرغل والسميد ، وهي وجبة غذائية متكاملة .

ويحرص فريق العمل على توفير جميع طرق اعداد الوجبات سواء كانت الشرقية أو الغربية لإعدادها في البيت ، كما هو مع طريقة عمل كبة البرغل والسميد اللذيذة .

طريقة عمل كبة البرغل والسميد في البيت

مكونات الكبة البرغل والسميد:

أولاً: ملعقة صغيرة كمون. ثانيًا: ملعقة صغيرة بابريكا. ثالثًا: حبة بصلة مبشورة. رابعًا: كوب إلا ربع زيت نباتي. خامسًا: 2 كوب برغل ناعم. سادسًا: 2 كوب سميد ناعم. سابعًا: ملعقة كبيرة ملح. ثامنًا: 4 كوب ماء مغلي. تاسعًا: كوب دقيق. عاشرًا: ربع كوب نشا.

طريقة عمل الكبة بالبرغل الناعم والطحين

مقادير الحشوة للكبة :

أولاً: 800 جم لحمة مفرومة. ثانيًا: 2 حبة بصل مفروم ناعم. ثالثًا: ملعقة كبيرة كمون. رابعًا: ملعقة كبيرة فلفل أسود. خامسًا: ملعقة كبيرة ملح. سادسًا: ملعقة كبيرة أوريجانو. سابعًا: ملعقة كبيرة بابريكا. ثامنًا: ثلث كوب صنوبر مقلي. تاسعًا: زيت للقلي.

طريقة عمل كبة البرغل مع الطحين

طريقة تحضير الكبة البرغل بالسميد :

أولا: وفي أول طريقة تحضير الكبة البرغل بالسميد ، نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إلي البرغل والسميد والملح ونخلطهم جيدا، ثم نضيف الماء المغلي ونقلبهم جيدا بالملعقة، ثم نغطي الإناء ونتركه نصف ساعة.

ثانيًا: وفي ثاني خطوة ، بعد مرور النصف ساعة نفك العجينة عن بعضها بالأيدي، ثم نضيف إليها الدقيق والنشا والكمون والبابريكا ونخلطهم جيدا.

طريقة عمل كبة البرغل والسميد في البيت بدون ماكينة

ثالثًا: وبعدها ثم نضيف بصلة مبشورة، ونضيف الزيت بالتدريج ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة ، ثم نغطي العجينة بكيس نايلون مطبخ، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

رابعًا: احضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت واللحمة المفرومة ونقلبها جيدا باستمرار حتى يتغير لون اللحمة ، ثم اضيف البصل المفروم والكمون والفلفل الأسود والبابريكا والملح وأوريجانو ونقلبهم جيدا، ثم نترك الحشوة تستوي.