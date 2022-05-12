الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ36

واصل الأسير رائد ريان (27 عاماً) من بلدة بيت دقو والمعتقل في سجن "عوفر"، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ36 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري المستمر.

وأوضح نادي الأسير، أن إدارة السجون ترفض إدخال الممرض إلى زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي، وفقاً للتقرير صدر عن مؤسسة الضمير.

وأشار التقرير إلى أن الأسير ريان يعاني من دوخة واضطرابات في التنفس ووجع في المفاصل والمعدة، وتقيؤ مستمر، ويرفض الاحتلال إدخال بطانية له وتنظيف الزنزانة، ورغم الخطورة على وضعه الصحي إلا أن الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه.

ولفت نادي الأسير إلى أن ريان اعتقل في الـ3 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2021، وحوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وبعدما اقتربت مدة الاعتقال على الانتهاء، تم تجديده إداريًا لمدة 4 شهور إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، وهو معتقل إداريّ سابق، قضى ما يقارب 21 شهراً بالاعتقال الإداريّ وبعد أن أفرج عنه بـ 7 أشهر، أعيد اعتقاله مرةً أخرى.

