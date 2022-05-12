وقفة تأبينية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة بجنين

نظمت الجامعة العربية الأمريكية بجنين، مساء اليوم الخميس، وقفة تأبينية للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال في جنين.

جاء ذلك تضامناً مع الشهيدة الصحفية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، ورفضاً لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين.

ووخلال الوقفة، رفع المشاركون في الوقفة صور الشهيدة أبو عاقلة والأعلام الفلسطينية، وتطرق المشاركون في الوقفة لمناقب الشهيدة "أبو عاقلة" الإنسانية والإعلامية.

وأشار المشاركون إلى دورها الإنساني والإعلامي، من خلال نقلها صورة الشعب الفلسطيني ومعاناته عبر وسيلتها الإعلامية إلى العالم أجمع.

وشددوا على ضرورة فتح تحقيق دولي وملاحقة من قتلوها بدم بارد، بالرغم من لبسها الشارة الصحفية، كون ما حدث جريمة بشعة بحق الإنسانية وبحق الصحفيين.

وطالب المشاركون كافة الاتحادات الدولية والإنسانية والحقوقية، بالعمل الجدي والسريع لفضح ممارسات الاحتلال العدوانية على البشر والحجر.