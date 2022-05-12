أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 12 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من أسعار العملات في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار العملات في المغرب، وهي تهم شريحة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين، الذين يبحثون عن الأسعار على محركات البحث، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 12 مايو 2022

استقرار سعر اليورو والدولار اليوم في المغرب

استقر سعر اليورو والدولار في المغرب خلال التعاملات المبكرة من صباح، اليوم الخميس 12 مايو/أيار 2022، لدى بنك المغرب المركزي.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في المغرب

سجل سعر اليورو اليوم في المغرب خلال مستهل تعاملات الخميس لدى بنك المغرب المركزي نحو 9.84 درهم للشراء، و11.44 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في المغرب

سجل سعر الدولار اليوم في المغرب خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس لدى بنك المغرب المركزي نحو 9.33 درهم للشراء، و10.84 درهم للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 11.51 درهم للشراء، و13.37 درهم للبيع، مقابل 11.50 درهم للشراء، و13.36 درهم للبيع بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر الريال السعودي

أظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي اليوم سعر الريال السعودي مقابل الدرهم عند مستوى 2.48 درهم للشراء، و2.89 درهم للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.54 درهم للشراء، و2.95 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 30.42 درهم للشراء، و35.35 درهم للبيع.