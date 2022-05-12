يُعتبرارتفاع ضغط الدم المفاجئ من الأمراض، التي يعاني منها الكثير من الناس، وتشكل خطراً على صحة الإنسان كما أكد العديد من الخبراء في مجال الصحة.

وونصح العديد من الخبراء في مجال الصحة باتباع العديد من الخطوات في التقليل من ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الكثير من المضاعفات الخطيرة؛ حيث ينتج عنه تلف الأعضاء.

ما هي طرق علاج ارتفاع ضغط الدم المفاجئ؟

علاج ارتفاع ضغط الدم المفاجئ :

1- شرب الماء: حيث يساعد الماء على خفض ضغط الدم وعلاج ارتفاعه المفاجئ.

2- الابتعاد عن تناول الملح تماماً لحين عودة الضغط لمعدله الطبيعي.

3- شرب الكركديه: يمكن أن يساعد شرب الكركديه خاصة البارد، على خفض ضغط الدم بشكل سريع، ولكن يحتاج الأمر إلى شرب كميات كبيرة لخفض الضغط.

4- تناول الشوكولاتة الداكنة: تساعد الشوكولاتة الغنية بالكاكاو على تقليل ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو ما قبل ارتفاع ضغط الدم.

5- مكملات زيت السمك أوميغا 3: المكملات أوميغا 3 الغذائية لها فوائد للأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب على حد سواء.

6- الإقلاع عن التدخين: الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.