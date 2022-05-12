انقاذ 146 مهاجراً غير شرعياً قرب السواحل اللبيبة

أعلنت البحرية الليبية، مساء اليوم الخميس، عن إنقاذها 146 مهاجراً غير شرعياً قبالة السواحل الليبية، كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وقالت البحرية في بيان لها :" إن زورق دورية تابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكن من إنقاذ 73 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات إفريقية".

وأضافت :"أن عملية إنقاذ المهاجرين الذين كانوا متجهين للشواطئ الأوروبية على متن قارب جرت شمال مدينة صبراتة الليبية".

وتابعت البحرية :"في عملية إنقاذ أخرى تمكنت البحرية الليبية من إنقاذ 73 مهاجراً هم أيضا ينتمون لعدة جنسيات إفريقية".

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم من مقر حرس السواحل الليبي، وتسليمهم للجهات المختصة على أن يتابع جهاز مكافحة الهجرة الليبي عملية رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

جدير ذكره أنه تعتبر ليبيا المطلة علي البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا بينما يتعرض الكثير منهم للغرق والموت بسبب غرق قوارب التهريب.