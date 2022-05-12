ما هو سبب تأخر انتقال روديغر إلى ريال مدريد؟

تناولت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الخميس، باهتمام سبب تأخر انضمام مدافع تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغر، إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وقالت شبكة "ديفينسا سنترال" :"أن ريال مدريد حسم صفقة روديغر، والأخير خضع للكشف الطبي بالفعل، لكن لن تعلن الصفقة إلا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة:"إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، هو من طلب من مسؤولي النادي تأخير الإعلان عن الصفقة.

ويُشار إلى أنه يهدف المدرب الإيطالي من ذلك إلى الحفاظ على تركيز اللاعبين، وعدم حدوث أي تشتت داخل غرفة الملابس قبل المباراة الحاسمة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة إلى أن روديغر رفض عروضًا أكبر على المستوى المالي من يوفنتوس وبايرن ميونخ، بمجرد معرفته أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدماته.