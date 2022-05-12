المصري: يجب ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وتقديمهم للمحاكمة

أكد رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين أ. صالح المصري، اليوم الخميس، بأنه يجب ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وتقديمهم للمحاكمة، من أطلق النار بشكل مباشر أو من يقف خلفهم.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية تعقيباً على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال المصري:" يجب حمل هذا الملف باتجاه محكمة الجنايات الدولية حتى لا تفلت "اسرائيل" مجددا من العقاب، كما أفلتت في الكثير من المرات السابقة".

وأضاف :" يجب البحث عن طرق جديدة في ملاحقة "اسرائيل"، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية لديها كثير من الإمكانات الدولية التي تؤهلها لمحاكمة "إسرائيل".

وأشار المصري إلى أنه طالما أن "إسرائيل" لم تقدم للمحاكمة بعد أن قتلت عدد كبير من الصحفيين منهم ياسر مرتجى وأحمد أبو حسنين وهدم مباني الصحافة في قطاع غزة، فستتمادى في جرائمها.