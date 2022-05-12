أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر وبمختلف العيارات المتداولة هناك، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين وبعد كثرة البحث عن الموضوع على محرك البحث جوجل، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 12 مايو/أيار 2022، رغم تراجع المعدن الأصفر في تعاملات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 1120 جنيها (60.58 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) مستقرا عند مستوى 980.07 جنيه (53.01 دولار) وهو سعر إغلاق تداولات أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 840.06 جنيه (45.44 دولار)، وهو سعر إغلاق تداولات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 653.37 جنيه (35.34 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 560.03 جنيه (30.29 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 34.834 ألف جنيه (1884 دولار)، وعن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 7841 جنيها (424.08 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بالتوازي مع قفزة كبيرة وقياسية في أسعار الدولار.