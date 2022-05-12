أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر وبمختلف العيارات المتداولة هناك، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين وبعد كثرة البحث عن الموضوع على محرك البحث جوجل، قررنا كتابة هذا المقال.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022
استقرار أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 12 مايو/أيار 2022، رغم تراجع المعدن الأصفر في تعاملات الأسواق العالمية.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 1120 جنيها (60.58 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21
وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) مستقرا عند مستوى 980.07 جنيه (53.01 دولار) وهو سعر إغلاق تداولات أمس.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022
سعر جرام الذهب عيار 18
وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 840.06 جنيه (45.44 دولار)، وهو سعر إغلاق تداولات أمس.
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 653.37 جنيه (35.34 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 12
وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 560.03 جنيه (30.29 دولار).
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022
سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 34.834 ألف جنيه (1884 دولار)، وعن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 7841 جنيها (424.08 دولار).
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم عالميًا
وعالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بالتوازي مع قفزة كبيرة وقياسية في أسعار الدولار.