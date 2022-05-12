أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الأردن، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين، وتهم التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022

استقرار أسعار الذهب اليوم في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الخميس 12 مايو/أيار 2022، رغم تراجع المعدن الأصفر في تعاملات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 42.96 دينار (60.58 دولار) وفق ما أورد موقع "goldpricedata".

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم 37.59 دينار (53.01 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند 32.22 دينار (45.44 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.06 دينار (35.34 دولار) مقابل 24.76 دينار (34.93 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1336 دينارا (1884 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، سجل 300.69 دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بالتوازي مع قفزة كبيرة وقياسية في أسعار الدولار.