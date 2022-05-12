أسيرات معتقل الدامون يوجهن رسالة تعزية لعميد الأسرى كريم يونس بوفاة والدته

وجهت أسيرات معتقل "الدامون" اليوم الخميس، رسالة تعزية لعميد الأسرى كريم يونس بوفاة والدته التي انتقلت إلى جوار ربها قبل أشهر معدودة من الافراج عنه.

وفيما يلي نص التعزية:

"إلى أسرة المناضل الفذ وعميد الاسرى الفلسطينيين واسرى العالم بوفاة والدته تلك الام الصابرة التي انتظرت ابنها أربعين عاماً على أمل اللقاء عاماَ تلو عام, وعيداً تلو عيد وزيارة تلو زيارة وهي تقول في كل مرة سيكون اللقاء قريب ولم يبقى على الافراج سوى بضعة اشهر ولكن منية الله سبقت كل شيء فأثرت ان يكون اللقاء بالفردوس الأعلى خوفاً على مشاعر ابنها ان يراها مقعدة، تلك هي حكمة الله ونأمل من العلي القدير ان يصبر قلبه على هذا الفراق الأليم ، وكما اعتاد معظم الاسرى ان يكون اول لقاء في المقابر ، هذا هو الاحتلال الذي يصر يومياً على التنغيص علينا بعد 39 عاماً و 5 شهور كريم يفقد قلبه من جديد ويحرم من وداعها، فكم فقد من الاحبة خلال هذه الأعوام ولكن فقدان الام مختلف، نسأل الله العلي العظيم الصبر لقلبه الجريح ونسأل الله ان يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى" .