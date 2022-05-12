شاهد مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر اليوم الأربعاء 12 مايو 2022

شاهد مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر اليوم الخميس 12 مايو 2022، ينتظر محبو كرة القدم الإسبانية بدء صافرة مباراة ريال مدريد وليفانتي والتي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022، والتي من المقرر أن تقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في مواجهة تدل كل المؤشرات على أنها لن تكون سهلة، لأن فريق ليفانتي ينافس على الهبوط هذا الموسم، إذ من المتوقع أن يهاجم بكل ضراوة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من فم "الأسد" في إشارة إلى ريال مدريد الذي حصد اللقب قبل الانتهاء الموسم بأربع جولات.

مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي مباشر

ويبحث متابعو كرة القدم حول العالم عن شاهد مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر اليوم الخميس 12 مايو 2022، وفاز ريال مدريد بلقب الليغا الإسبانية، لهذا فإنه سيلعب هذه المباراة ليس بكل عناصر الأساسية، فالمدير الفني للميرنجي كارلو أنشيلوتي سيعمل على إراحة عناصره الأساسيين من أجل التفرغ لمواجهة ليفربول في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام في 28 مايو 2022 في العاصمة الفرنسية باريس، وننشر لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر.

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ريال مدريد - 81 نقطة

برشلونة – 69 نقطة

إشبيلية - 64 نقطة

أتلتيكو مدريد - 61 نقطة

ريال بيتيس - 58 نقطة

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