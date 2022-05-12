ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022- جدول ترتيب الدوري الانجليزي

يسأل محبو الكرة المستديرة عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022، بعد أن قدم النجم البلجيكي كيفين دي بروين أداءً أكثر من رائع في مباراة اليوم بين فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي2022.

هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وتلاقى الفريقان على ملعب مولينيو في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين، حيث فاز مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتمكن كيفين دي بروين من تسجيل "سوبر هاتريك" في هذه المباراة، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 15 في قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

جدول الدوري الإنجليزي 2022

وصل فريق ليفربول للنقطة 86 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بالتساوى مع مانشستر سيتى لكن يتفوق الأخير بفارق الأهداف، وله مباراة بنفس الجولة أمام وولفرهامبتون التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مولينيو".

يأمل فريق ليفربول فى تعثر مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون بالهزيمة أو التعادل على الأقل من أجل تعزيز فرصه فى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالأمتار الأخيرة، خاصة وأنه يتبقى جولتين للريدز و3 جولات للفريق السماوى بدءًا من مباراة وولفرهامبتون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

لكن فى حالة تحقيق مانشستر سيتي الفوز في الـ 3 مباريات المتبقية، سيحسم لقب الدوري الإنجليزي دون النظر إلى نتائج ليفربول فى آخر جولتين، خاصة أن الفارق سيكون 3 نقاط.

وحال تتويج فريق مانشستر سيتى بلقب الدوري الإنجليزي، سيحصد الفريق السماوي البطولة للعام الثاني على التوالي مع المدرب المخضرم بيب جوارديولا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد سوبر هاتريك دي بروين أمام ولفرهامبتون

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 20 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدفًا.

ماسون مونت، تشيلسي، 10 أهداف.

جدول الدوري الإنجليزي بالترتيب

1- مانشستر سيتي – 86 نقطة

2 – ليفربول – 86 نقطة

3 – تشيلسي – 67 نقطة

4 – أرسنال – 66 نقطة

5 – توتنهام هوتسبير – 62 نقطة

6 – مانشستر يونايتد – 58 نقطة

7 – وست هام يونايتد – 55 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 50 نقطة

9 – برايتون – 47 نقطة

10 – كريستال بالاس – 44 نقطة

11 – أستون فيلا – 43 نقطة

12 – برينتفورد – 43 نقطة

13 – نيوكاسل يونايتد – 43 نقطة

14 – ليستر سيتي – 42 نقطة

15 – ساوثهامبتون – 40 نقطة

16 – إيفرتون – 35 نقطة

17 – بيرنلي – 34 نقطة

18 – ليدز يونايتد – 34 نقطة

19 – واتفورد – 22 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 21 نقطة