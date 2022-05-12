شقيق شيرين أبو عاقلة يفجر مفاجأة!

فجر شقيق الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة مفاجئة من العيار الثقل عبر تغريدة على حسابه على توتير ، بعد الجدل الكبير بشأن الديانة لعائلة ابو عاقلة .

وقال محمد خلال تغريده قصيرة على تويتر" أختي شيرين ووالدي وأمي مسيحيين ، وأنا وأخي إيهاب مسلمين ، وتابع "حاصلين على الجنسية الفلسطينية والجنسية الأمريكية جميعاً، أسأل الله العظيم أن يرحمها ويدخلها جنته الواسعة"

ويشار الى أن ديانة الصحفية شيرين أبو عاقلة أخذت نصيباً كبيراً من الجدل وخاصة ان عدد كبير من الفلسطينيين والعرب لا يعرفون الجنسية التي تحملها أبو عاقلة .

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال تواجدها لتغطية الاحداث في مدينة جنين بعد إطلاق الرصاص أسفل أذنها مما أدى الى استشهادها على الفور .