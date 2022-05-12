شقيق شيرين أبو عاقلة يفجر مفاجأة!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:59 ص
12 مايو 2022
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فجر شقيق الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة مفاجئة من العيار الثقل عبر تغريدة على حسابه على توتير ، بعد الجدل الكبير بشأن الديانة لعائلة ابو عاقلة .

وقال محمد خلال تغريده قصيرة على تويتر" أختي شيرين ووالدي وأمي مسيحيين ، وأنا وأخي إيهاب مسلمين ، وتابع "حاصلين على الجنسية الفلسطينية والجنسية الأمريكية جميعاً، أسأل الله العظيم أن يرحمها ويدخلها جنته الواسعة"

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ويشار الى أن ديانة الصحفية شيرين أبو عاقلة أخذت نصيباً كبيراً من الجدل وخاصة ان عدد كبير من الفلسطينيين والعرب لا يعرفون الجنسية التي تحملها أبو عاقلة .

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال تواجدها لتغطية الاحداث في مدينة جنين بعد إطلاق الرصاص أسفل أذنها مما أدى الى استشهادها على الفور .

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