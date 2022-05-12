عباس يمنح أبو عاقلة وسام نجمة القدس ويحمل الاحتلال مسؤولية اسشهادها

منح رئيس السلطة محمود عباس اليوم الخميس 12/5/2022، روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريماً لها.

وقال رئيس السلطة خلال تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة: "نودع اليوم شهيدة القدس وشهيدة الحقيقة والكلمة الحرة".

وأكد، أن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الجريمة الأولى حيث سقط قبلها عشرات من شهداء الكلمة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة.

وتقدم بالتعزية لقناة الجزيرة والإعلام الفلسطيني والدولي في رحيل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وكان موكب التشييع الرسمي لجثمان الشهيدة أبو عاقلة، انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية.

واستشهدت الزميلة أبو عاقلة في مخيم جنين، أمس الأربعاء، بعد أن استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، رغم ارتدائها السترة والخوذة الواقية، التي تحمل إشارة الصحافة.