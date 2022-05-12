هيئة دعم الداخل المحتل: شعبنا عنوان للتمسك بالأرض والهوية رغم الإجراءات العنصرية

أكدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل، اليوم الخميس 12/5/2022، أن شعبنا في الداخل عنوان للتمسك بالأرض والهوية رغم الإجراءات العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحقهم، مشددةً على أن الاشتباك مع الاحتلال المجرم وقطعان المستوطنين هو أحد أهم حقوق شعبنا والذي كفلته كافة المواثيق الدولية.

وشددت الهيئة، خلال مهرجان خطابي في غزة لإحياء الذكرى الأولى ‏لـ"هبّة الكرامة" بالأراضي المحتلة عام 1948، في ملكة شرق غزة، أن هبة الكرامة سطر فيها شعبنا في الداخل المحتل لوحة مشرفة.

وأكدت الهيئة، أن أي اعتداء على أي من فصائل المقاومة هو اعتداء على شعبنا كله، فشعبنا الفلسطيني موحد خلف المقاومة، ولن يسمح ‏بالاستفراد بأي من أبناء شعبنا، واي من مقاومته الباسلة وسيحمي المقاومة مهما كان الثمن.‏

واعتبرت الهيئة ، أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة وعلى راسهم القائد يحيى السنوار هي محاولة بائسة ودليل على عجز الاحتلال ‏ومنظومته الأمنية والعسكرية، وفشلها في منع هذه الهبة الجماهيرية.

واستنكرت الهيئة، ما تقوم به بعض الأنظمة العربية من هرولة للتطبيع؛ علما أن هذا التطبيع لن يكون في أي وقت لصالح أي من شعوب ‏هذه الدول.

واعتبرت الهيئة، أن اغتيال أبو عاقلة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، مبرقاً بالتحية إلى شهداء معركة هبة الكرامة بالداخل المحتل، وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكدت، أن معركة سيف القدس أظهرت فشل المنظومة الأمنية الصهيونية، مبينةً أن تهديد الاحتلال باغتيال القائد يحيى السنوار محاولات بائسة للنيل من صمود قادة شعبنا.