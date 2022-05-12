ما هو المكان المسموح به لإقامة حفلة خلال امتحانات التوجيهي..؟

أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس 12/5/2022، أن قرار منع الحفلات والباعة المتجولين في الشوارع العامة تزامناً مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، من أجل توفير الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة.

وقال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي:"تقوم الشرطة بإصدار تعليمات، منع الحفلات والباعة المتجولين في الشوارع العامة، من أجل توفير الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة.

وأوضح أنه سيبدأ تنفيذ قرار منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة والأسواق المزعجة والباعة المتجولين يوم الأحد الموافق 15/5/2022.

ولفت العقيد البطنيجي إلى أنه يُسمح إقامة الحفلات داخل الصالات المغلقة على شاطئ البحر بشرط عدم إزعام السكان، وستضطر الشرطة لإغلاقها حال استقبالها أي شكوى تفيد بوجود إزعاج للمواطنين.

وأفاد، أن الشرطة ستقوم بجولات ميدانية في الشوارع العامة لمنع الباعة المتجولين خلال الفترة المحددة من تاريخ تنفيذ القرار حتى نهاية امتحانات الثانوية.