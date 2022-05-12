اليورو يتراجع أمام الدولار اليوم الخميس 12/5/2022 ، مع استمرت الأخبار الإيجابية الواردة من الاقتصاد الأمريكي حيث أظهرت التقارير يوم أمس تراجع مستوى التضخم من 8.5% إلى 8.3% التراجع ولو اعتبر طفيفاً، ولكن يرى الكثير من المحللين أنه قد تكون مجرد بداية لتراجعات أكثر في ظل سياسة الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسيته النقدية للفتره القادمة والتي بدأت برفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس في آخر اجتماع له، اليورو يتراجع أمام الدولار اليوم الخميس 12/5/2022





اليورو يتراجع أمام الدولار اليوم الخميس 12/5/2022

استمر ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ليصل لمستوى 104 منذ ديسمبر 2002، كما تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي أيضا ليصل لمستوى 1.04800 وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017 بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يظهر سلبية واضحة على التداولات اليومية.





اليورو يتراجع أمام الدولار اليوم الخميس 12/5/2022

علماً أن المناطق الحالية لزوج اليورو دولار تعتبر مناطق دعم قوية حيث يعتبر كسر هذه المنطق قد يقود السعر لمستويات أقل خاصة بعد تصريحات سمعناها من مسؤولين أمريكيين عن احتمالية أن يتعادل سعر صرف الدولار أمام اليورو.