بموكب رسمي: بدء تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة

بدأت صباح اليوم الخميس 12/5/2022، مراسم تشييع ووداع وتكريم الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة الذي انطلق من مستشفى الاستشاري إلى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله قبل نقلها إلى القدس المحتلة.

وارتقت أبو عاقلة، أمس الأربعاء شهيدة بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الصهيوني" خلال عملها الصحفي بتغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة المحتلة.

شيرين أبو عاقلة يتيمة الأبوين ولديها شقيق واحد وعائلته

وكتب زملائها عنها:

في رحيلها كل فلسطين والعرب والأحرار بكوها، موكب تشييعها توقف في كل قرية في الطريق من جنين إلى نابلس إلى رام الله، الناس توقفت بسياراتها على جانب الطرقات وشاركت بالتشييع في كل نقطة، توقفت وضربت لجثمانها التحية وألقت عليها الورود، جثمانها الملفوف بعلم فلسطين التي التزمت بنقل صوتها وصورتها على مدار ثلاثين عاماً، شيرين صلى عليها شعبنا بمسيحييه ومسلميه جنباً إلى جنب وكل واحد بصلاته

شيرين بكاها الصحفيون الذين غطوا مئات جنازات الشهداء ووثقوا أوجاع الناس ونقلوه بكلماتهم وتقاريرهم وتغطياتهم، فجأة ارتبطت ألسنتهم وعجزوا عن التعبير وأصبحوا هم ذوو الشهيدة…

ملاك الصحافة وليست سيدتها فقط، مصاب أليم على أصدقائها الذين كانوا بمثابة عائلة، وعلى أسرة مكتبها في الجزيرة الذين زاملوها على مدار ٢٥ عاماً، حزن عميق يفجر صدور زملائها ممن عملوا وتعاملوا معها في ميادين الوطن ويعرفون من هذه الأستاذة في الصحافة والأخلاق والإنسانية، مصاب أليم على الجسم الصحفي الفلسطيني والعربي والعالمي، وعلى كل الإنسانية.

وهذه صورة في باب العامود الذين نحبه؛ نقول وداعاً للجسد، لكن روحك باقية ورسالة شيرين أبو عاقلة باقية. لروحك الرحمة والسلام