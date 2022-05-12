مكان دفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة- موعد تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة، يتساءل الفلسطينيون عن مكان وموعد دفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي ارتقت أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء أداء عملها الصحفي، في تغطية اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، لاسيما أن جثمانها لم يدفن حتى اللحظة، لكن الأحاديث تؤكد أنه سيتم تشييع جثمانها في مدينة القدس المحتلة، ومن المقرر أن يدفعن في قرية بيت حنينا معقل رأسها.

أين سيدفن جثمان شيرين أبو عاقلة

وبعد الإعلان عن موعد تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، يبحث معظم الفلسطينيون عن مكان دفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة- موعد تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة، الذي من المقرر أن يشيع اليوم إلى مثواه الأخير، بعد استشهادها أمس الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملها، وهو ما آثار استنكار وغضب الشارع الفلسطيني والعربي والدولي، الذي طالب بمحاكمة قتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وينشر لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، مكان وموعد تشييع جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

موعد تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة

وعلى الرغم من أن جماهير الشعب الفلسطيني تستعد لتشييع جثمان الشهيد الإعلامية شيرين أبو عاقلة التي ارتقت برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال عملها الصحفي في تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين بالضفة المحتلة أمس، إلا أن العشرات منهم يتساءلون عن موعد تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة، وهو ما سنوفره لكم في هذه المقالة التي تتخصص للحديث عن موعد تشييع جثمان أبو عاقلة، ومكان دفن جثمانها.

من هي شيرين أبو عاقلة

ويتساءل العشرات من الفلسطينيين، وخاصة الجيل الجديد، ومن لم يكترثوا بمجال الصحافة، أو متابعة الأحداث الميدانية، من هي شيرين أبو عاقلة، وخاصة أن خبر ارتقائها برصاص الاحتلال لاقى ردود أفعال جماهيرية وشعبية واسعة من الشارع الفلسطيني والعربي والدولي، لهذا، فإن السيرة الذاتية لشيرين بو عاقلة باتت تهم الكثيرين، الذي يريدون معرفة من تكون.

السيرة الذاتية للشهيدة شيرين أبو عاقلة

وشيرين نصري أبو عاقلة من مواليد القدس عام 1971، وتحمل الجنسية الأمريكية، درست الصحافة في "جامعة اليرموك" في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

وعادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.