الجهاد في بيت لحم تنظم وقفة إسناد للأسير عواودة

نظَّمَت حركة الجهاد الإسلامي، وقفة دعم وإسناد للأسير القائد خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ71 يوماً على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، أمام بوابة الخضر التاريخية في بيت لحم بالضفة المحتلة.

وشارك في الوقفة الإسنادية، عائلة الأسير عواودة وأبناء شعبنا وعدد من الأسرى المحررين إلى جانب أبناء وكوادر حركة الجهاد الاسلامي، حيث رفعت صور الأسير خليل والأعلام الفلسطينية ورايات الجهاد.

وفي وقت سابق، قال القيادي المحرر جمال حمامرة في الوقفة التضامنية التي أقيمت للأسير عواودة في الخليل، إن من ناشدتهم تولين ابنة الأسير عواودة هم أهل للثقة وماضيهم ناصع البياض في نصرة المناضلين وأنهم سوف يلبون النداء عاجلاً أم آجلاً.

وأضاف حمامرة، أن خلف الأسير عواودة مقاومة شرسة ستقف نصرة له مثلما وقفت مع الأسير أبو هواش وقواسمة وعلان والأخرس والشيخ خضر عدنان، وما خذلتهم يوماً، وأن معركة سيف القدس العام الماضي كانت خير برهان، مشيداً بالأسير القائد خليل عواودة، ذاكراً صفاته النبيلة وخُلقه الحسن وأصله الطيب ومعشره الكريم الذي يعتز كلٌ منا أن تكون هذه الخصال فيه.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي استشهدت فجر أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مدينة جنين.

يذكر أن الأسير خليل عواودة أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي، مضرب عن الطعام لليوم 71 على التوالي، ويعاني من أوضاع صحية خطرة للغاية. ويعتبر إضرابه الأصعب من بين الإضرابات التي خاضها أسرى سابقون.