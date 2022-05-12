مؤشر سوق دبي المالي اليوم الخميس 20 مايو 2022، حيث ترفق لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن مؤشر سوق دبي المالي في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات جوجل عن مؤشر سوق دبي المالي، خاصة من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصافة، لذلك قررنا أن نقدم لكم مؤشر سوق دبي المالي اليوم الخميس 20 مايو 2022.

مؤشر سوق دبي المالي اليوم الخميس 20 مايو 2022

وشهد مؤشر سوق دبي المالي في بداية جلسة اليوم الخميس، تراجعًا بنسبة 0.68% عند مستوى 3505 نقاط، بضغط هبوط 11 سهماً.

وبحلول الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت دبي، بلغت قيمة التداول في السوق 25.8 مليون درهم من خلال 9.29 مليون سهم.

سهم إعمارالعقارية اليوم الخميس

وجاء أداء سوق دبي مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1%.

سهم العربية للطيران اليوم الخميس

بينما هبط العربية للطيران بنسبة 1.91%.

سهم دبي الإسلامي اليوم الخميس

وتراجع دبي الإسلامي بنسبة 1.27%.

سهم دبي للاستثمار

وانخفض سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.41%.

سهم السوق اليوم الخميس في دبي

بينما تراجع سهم السوق بنسبة 2.03%.

سهم جي اف اتش اليوم الخميس

وهبط جي اف اتش بنسبة 3.36%.

سهم أرامكس اليوم الخميس

وارتفع أرامكس بنحو 0.79%.

سهم أملاك اليوم الخميس

وهبط أملاك بنسبة 2.22%.