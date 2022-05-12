هبوط مستمر.. سعر البيتكوين اليوم الخميس 12 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر عملة بيتكوين الرقمية، والتي تشهد تراجعا كبيرا تزامنًا مع التطورات الأخيرة على عملة الدولار الأمريكي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم التفاصيل الكاملة عن تراجع عملية بيتكوين الرقمية اليوم الخميس.





سعر البيتكوين اليوم الخميس 12 مايو 2022

وتواصل عملة بيتكوين المشفرة تراجعها، اليوم الخميس 12 مايو 2022، وانخفضت جنباً إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا، وتراجعت أيضاً بسبب انهيار عملة تيرا يو.إس.دي التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع.





سعر البيتكوين اليوم الخميس 12 مايو 2022

وتراجعت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بنحو 2% لتصل إلى 28379.26 دولار.



