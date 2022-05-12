سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الريال السعودي في مصر والذي تراجع، في معاملات اليوم الخميس، على شاشة البنك المركزي، ومواقع البنوك الحكومية والخاصة، حيث لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات البحث عن سعر الريال السعودي، لا سيما من قبل التجار ورجال الأعمال واصحاب محلات الصاغة.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 12 مايو 2022

وهبط متوسط سعر الدولار في مصر، حسب البنك المركزي المصري، عند 18.32 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي وسجل سعر الدولار، وفق البنك الأهلي المصري، عند 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

سعر اليورو الاوروبي في مصر اليوم الخميس

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.26 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.45 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، هبط سعر اليورو، إلى نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.43 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، أمس.

وأيضًا، هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.55 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، مقابل 22.72 جنيه للشراء، و22.83 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس

تراجع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري نزل سعر الريال السعودي، عند نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، هبوطا نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الاماراتي في مصر اليوم الخميس

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، مقابل 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، أمس.

سعرالدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس

وانخفض أيضا سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 59.62 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع، مقابل 60.02 جنيه للشراء، و60.46 جنيه للبيع، أمس.